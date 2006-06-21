ЦСКА близок к аренде 22-летнего хорватского защитника Шарлии с правом выкупа

Защитник «Славена» Звонимир Шарлия может продолжить карьеру в ЦСКА.
Клубы согласовали сделку, утверждает Epodravina.hr со ссылкой на источники в хорватском клубе. ЦСКА арендует 22-летнего игрока с правом выкупа.
Предположительно, завтра, 22 июня, Шарлия пройдет медобследование для ЦСКА в Австрии, а затем подпишет контракт.
В текущем сезоне Шарлия провел 31 матч в чемпионате Хорватии, на его счету 11 желтых и одна красная карточка.
Подробную статистику игрока можно изучить здесь.
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