Реклама 18+
Реклама 18+

«Спартак» заплатил за Понсе 9 млн евро

Теги Спартак Рома премьер-лига Россия серия А Италия трансферы Эсекиэль Понсе Чемпионат.com Футбол

Стало известно, во сколько «Спартаку» обошлось приобретение нападающего Эсекиэля Понсе у «Ромы».

По информации «Чемпионата», изначально римляне требовали 12 миллионов евро, однако «Спартаку» удалось сбить цену до 9 миллионов евро.

Понсе перешел в «Рому» в 2016 году из «Ньюэллс Олд Бойс». В прошедшем сезоне он выступал за АЕК на правах аренды и с 16 голами стал вторым бомбардиром чемпионата Греции.

Подробную статистику игрока можно посмотреть здесь.

«Спартак» купил Понсе. Это форвард «Ромы», который ни разу за нее не сыграл

Реклама 18+

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья
Реклама 18+
Войти как пользователь:

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться

Быстрая регистрация на Sports.ru

Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

Восстановление пароля

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться