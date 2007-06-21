«Спартак» заплатил за Понсе 9 млн евро

Стало известно, во сколько «Спартаку» обошлось приобретение нападающего Эсекиэля Понсе у «Ромы».
По информации «Чемпионата», изначально римляне требовали 12 миллионов евро, однако «Спартаку» удалось сбить цену до 9 миллионов евро.
Понсе перешел в «Рому» в 2016 году из «Ньюэллс Олд Бойс». В прошедшем сезоне он выступал за АЕК на правах аренды и с 16 голами стал вторым бомбардиром чемпионата Греции.
Подробную статистику игрока можно посмотреть здесь.
«Спартак» купил Понсе. Это форвард «Ромы», который ни разу за нее не сыграл