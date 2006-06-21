Юрген Клопп: «Все разбрасываются деньгами, и «Ливерпуль» тоже вынужден это делать»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мыслями о своих словах трехлетней давности про траты в футболе.

«Когда я был в Германии, у «Баварии» была прорва денег, что-то вроде ста миллионов евро. На сегодняшнем рынке за такие деньги можно купить одного центрального защитника. Так что этой прорвы сегодня хватит лишь на одного игрока и не хватит даже на зарплату!

Рынок изменился намного больше, чем я ожидал. Но я поддержу то, что я сказал тогда. Возможно, во время перевода смысл потерялся, но я имел в виду: «Если мы достигнем отметки, когда футбол будет только про деньги, а не про футбол, тогда я уйду». И я по-прежнему так считаю.

«Ливерпуль» – амбициозный клуб, и если мы не будем тратить столько же, сколько другие, мы не сможем с ними бороться. Все разбрасываются деньгами, так что мы тоже вынуждены это делать», – сказал Клопп.

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