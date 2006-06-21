Товарищеские матчи. «Зенит» играет с «Ваккером», «Динамо» против «Рудара»

Клубы премьер-лиги готовятся к старту чемпионата России-2019/20, проводя товарищеские матчи.
Товарищеские матчи
Санкт-Ульрих-ам-Пиллерзе, Австрия
Зенит Россия – Ваккер Инсбрук Австрия – 3:1 (первый тайм)
Голы: 0:1 – Грюндлер (11, с пенальти), 1:1 – Шатов (26), 2:1 – Шатов (27), 3:1 – Ригони (33).
«Зенит»: Бабурин, Иванович (к), Смольников, Маммана, Жирков, Мусаев, Нобоа, Ригони, Дриусси, Шатов, Азмун.
Горня Радгона, Словения
Динамо Россия – Рудар Веленье Словения – 2:0 (2:0, второй тайм)
Голы: 1:0 – Соу (6), 2:0 – Грулев (30).
«Динамо»: Лещук, Калинин, Евгеньев, Рыков, Козлов, Теттех, Самба Соу, Жоазиньо, Панченко, Кардозу, Грулев.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.