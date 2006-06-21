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Товарищеские матчи. «Зенит» играет с «Ваккером», «Динамо» против «Рудара»

Теги Зенит премьер-лига Россия Ваккер Инсбрук высшая лига Австрия высшая лига Словения товарищеские матчи (клубы) результаты Динамо Москва Рудар Веленье Футбол

Клубы премьер-лиги готовятся к старту чемпионата России-2019/20, проводя товарищеские матчи.

Товарищеские матчи

Санкт-Ульрих-ам-Пиллерзе, Австрия

Зенит Россия – Ваккер Инсбрук Австрия – 3:1 (первый тайм)

Голы: 0:1 – Грюндлер (11, с пенальти), 1:1 – Шатов (26), 2:1 – Шатов (27), 3:1 – Ригони (33).

«Зенит»: Бабурин, Иванович (к), Смольников, Маммана, Жирков, Мусаев, Нобоа, Ригони, Дриусси, Шатов, Азмун.

Горня Радгона, Словения

Динамо Россия – Рудар Веленье Словения – 2:0 (2:0, второй тайм)

Голы: 1:0 – Соу (6), 2:0 – Грулев (30).

«Динамо»: Лещук, Калинин, Евгеньев, Рыков, Козлов, Теттех, Самба Соу, Жоазиньо, Панченко, Кардозу, Грулев.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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