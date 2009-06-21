Сегодня в Ванкувере пройдет драфт НХЛ. Здесь будут Хьюз, Какко и Подколзин

Предстоящей ночью в Ванкувере состоится драфт НХЛ-2019.

Фаворитами драфта являются нападающие Джек Хьюз и Каапо Какко. Ожидается, что в первом раунде будет выбран российский форвард Василий Подколзин.

Начало церемонии – в 03:00 по московскому времени.

1. «Нью-Джерси»

2. «Рейнджерс»

3.

4. «Колорадо»

5. «Лос-Анджелес»

6.

7. «Баффало»

8. «Эдмонтон»

9. «Анахайм»

10. «Ванкувер»

11.

12. «Миннесота»

13. «Флорида»

14. «Аризона»

15.

16. «Колорадо»

17. «Вегас»

18. «Даллас»

19. «Оттава»

20. «Виннипег»

21. «Питтсбург»

22. «Лос-Анджелес»

23. «Айлендерс»

24. «Нэшвилл»

25.

26. «Калгари»

27. «Тампа»

28. «Каролина»

29. «Анахайм»

30. «Бостон»

31. «Баффало»

Подколзин решит проблемы «Баффало», а Какко все равно не будет первым. Предсказываем драфт НХЛ-2019

Самый кошмарный драфт для России. Из 30 человек заиграл только один