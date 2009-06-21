Сегодня в Ванкувере пройдет драфт НХЛ. Здесь будут Хьюз, Какко и Подколзин

Предстоящей ночью в Ванкувере состоится драфт НХЛ-2019.
Фаворитами драфта являются нападающие Джек Хьюз и Каапо Какко. Ожидается, что в первом раунде будет выбран российский форвард Василий Подколзин.
Начало церемонии – в 03:00 по московскому времени.
1. «Нью-Джерси»
2. «Рейнджерс»
3. «Чикаго»
4. «Колорадо»
5. «Лос-Анджелес»
6. «Детройт»
7. «Баффало»
8. «Эдмонтон»
9. «Анахайм»
10. «Ванкувер»
11. «Филадельфия»
12. «Миннесота»
13. «Флорида»
14. «Аризона»
15. «Монреаль»
16. «Колорадо»
17. «Вегас»
18. «Даллас»
19. «Оттава»
20. «Виннипег»
21. «Питтсбург»
22. «Лос-Анджелес»
23. «Айлендерс»
24. «Нэшвилл»
25. «Вашингтон»
26. «Калгари»
27. «Тампа»
28. «Каролина»
29. «Анахайм»
30. «Бостон»
31. «Баффало»
Подколзин решит проблемы «Баффало», а Какко все равно не будет первым. Предсказываем драфт НХЛ-2019
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