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Нобель Арустамян: «Лоди согласовал контракт с «Зенитом», цена – минимум 21 млн евро»

Теги Зенит высшая лига Бразилия премьер-лига Россия возможные трансферы Атлетико Паранаэнсе Нобель Арустамян Ренан Лоди Футбол

Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян рассказал о ходе переговоров между «Зенитом» и «Атлетико Паранаэнсе» о трансфере защитника Ренана Лоди.

«По моей информации, переговоры возобновились. Стороны на пути к соглашению. Сейчас цена Лоди выросла до 21 млн евро — эту сумму «Атлетико» получит гарантированно.

Многие бразильские агенты считают, что сделка состоится уже в ближайшее время. Сам Ренан согласовал личный контракт с «Зенитом», – написал Арустамян.

Ранее «Атлетико Паранаэнсе» отказался продавать Лоди «Зениту» за 20 миллионов евро. Также сообщалось, что им интересуется мадридский «Атлетико».

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