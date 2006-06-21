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«Спартак» заплатит за Понсе 3+3 млн евро. «Рома» получит 20% от перепродажи игрока

Теги Спартак Рома премьер-лига Россия серия А Италия высшая лига Аргентина Ньюэллс Олд Бойз Джанлука Ди Марцио Эсекиэль Понсе деньги Футбол

Стало известно, во сколько «Спартаку» обошлось приобретение нападающего Эсекиэля Понсе у «Ромы».

По информации журналиста Sky Sport Italia Джанлуки Ди Марцио, за 22-летнего форварда московский клуб заплатил 3 миллиона евро, еще 3 миллиона могут быть выплачены в виде бонусов.

Кроме этого, «Спартак» заплатит римлянам 20% от последующей перепродажи игрока.

40% от суммы трансфера будет перечислено «Ньюэллс Олд Бойс», за который Понсе выступал до перехода в «Рому» в 2016 году.

В прошедшем сезоне он играл за АЕК на правах аренды и с 16 голами стал вторым бомбардиром чемпионата Греции.

Ранее сообщалось, что трансфер аргентинца обошелся «Спартаку» в 9 миллионов евро.

Подробную статистику Понсе можно посмотреть здесь.

Цорн о трансфере Понсе: «Условия для «Спартака» исключительно выгодные»

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