Килиан Мбаппе: «Я не хочу быть лучшим игроком в истории»

Нападающий «ПСЖ» рассказал о любимых игроках и своих целях.

– Кто твой самый любимый футболист всех времен?

– Я мог бы назвать Пеле, но он играл в 1950-х, сейчас могу сказать, что это Роналду, Месси, Марадона, Зидан.

Есть много игроков, сложно выбрать одного. Ведь, выбирая кого-то одного, забываешь других отличных футболистов.

– Ты очень скромный парень, хочешь ли ты стать лучшим игроком в истории?

– Я не хочу быть лучшим игроком в истории. Я просто хочу смотреть на свою игру и говорить: «Хорошо, я горжусь и прикладываю все усилия».

Я делаю все, что могу, чтобы преуспеть и выигрывать трофеи, как командные, так и индивидуальные. Я просто хочу делать все возможное, – сказал Мбаппе.