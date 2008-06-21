Реклама 18+
Реклама 18+

Килиан Мбаппе: «Я не хочу быть лучшим игроком в истории»

Теги ПСЖ Криштиану Роналду Лионель Месси лига 1 Франция Диего Марадона Зинедин Зидан Пеле Килиан Мбаппе Футбол

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе рассказал о любимых игроках и своих целях.

– Кто твой самый любимый футболист всех времен?

– Я мог бы назвать Пеле, но он играл в 1950-х, сейчас могу сказать, что это Роналду, Месси, Марадона, Зидан.

Есть много игроков, сложно выбрать одного. Ведь, выбирая кого-то одного, забываешь других отличных футболистов.

– Ты очень скромный парень, хочешь ли ты стать лучшим игроком в истории?

– Я не хочу быть лучшим игроком в истории. Я просто хочу смотреть на свою игру и говорить: «Хорошо, я горжусь и прикладываю все усилия». 

Я делаю все, что могу, чтобы преуспеть и выигрывать трофеи, как командные, так и индивидуальные. Я просто хочу делать все возможное, – сказал Мбаппе. 

Реклама 18+

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья
Реклама 18+
Войти как пользователь:

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться

Быстрая регистрация на Sports.ru

Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

Восстановление пароля

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться