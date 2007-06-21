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«Спартак» объявил о переходе Понсе

Теги Спартак Рома премьер-лига Россия серия А Италия трансферы Эсекиэль Понсе Футбол

У «Спартака» появился новичок.

Московский клуб объявил о переходе нападающего Эсекьеля Понсе из «Ромы». 22-летний аргентинец заключил со «Спартаком» долгосрочный контракт.

Сумма сделки не раскрывается, ранее ее оценивали в 7-8 миллионов евро. 

Понсе перешел в «Рому» в 2016 году из «Ньюэллс Олд Бойс». В прошедшем сезоне он выступал за АЕК на правах аренды и с 16 голами стал вторым бомбардиром чемпионата Греции.

Подробную статистику игрока можно посмотреть здесь.

«Спартак» хочет подписать Гильерме и купить Понсе. Это форвард «Ромы», который ни разу за нее не сыграл

фото

Фото: официальный сайт «Спартака»

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