«Спартак» объявил о переходе Понсе

У «Спартака» появился новичок.

Московский клуб объявил о переходе нападающего Эсекьеля Понсе из «Ромы». 22-летний аргентинец заключил со «Спартаком» долгосрочный контракт.

Сумма сделки не раскрывается, ранее ее оценивали в 7-8 миллионов евро.

Понсе перешел в «Рому» в 2016 году из «Ньюэллс Олд Бойс». В прошедшем сезоне он выступал за на правах аренды и с 16 голами стал вторым бомбардиром чемпионата Греции.

Подробную статистику игрока можно посмотреть здесь.

«Спартак» хочет подписать Гильерме и купить Понсе. Это форвард «Ромы», который ни разу за нее не сыграл

Фото: официальный сайт «Спартака»