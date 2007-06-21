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Diario Sport: «Барселона» предложила за Неймара 100 млн евро и Коутиньо

Теги ПСЖ Барселона лига 1 Франция Ла Лига Неймар Филиппе Коутиньо Футбол

«Барселона» заинтересована в подписании форварда «ПСЖ» Неймара.

По информации Diario Sport, каталонский клуб направил парижанам формальное предложение о трансфере игрока. «Барса» предложила «ПСЖ» 100 миллионов евро и права на полузащитника Филиппе Коутиньо.

Из-за плохих отношений клубы не контактируют напрямую, только через посредников. В этом им помогают агенты Пини Захави и Киа Джурабчан (агент Коутиньо). Переговоры продвигаются лучше, чем ожидалось.

«ПСЖ» нравится вариант с переходом Коутиньо, а «Барселона» хочет вернуть Неймара. Каталонцы также предложили «ПСЖ» выбрать кого-то из пары Иван Ракитич-Самюэль Умтити, чтобы заплатить еще меньше, однако вариант Коутиньо плюс 100 млн наиболее вероятен.

Ранее появилась информация, что Коутиньо готов перейти в «ПСЖ».

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