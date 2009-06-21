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Спортивный агент Митьков: «Загитова не станет такой популярной, как Овечкин, Шарапова и Хабиб»

Теги Александр Овечкин Мария Шарапова бизнес сборная России женское катание Хабиб Нурмагомедов Алина Загитова Фигурное катание

Спортивный агент Андрей Митьков оценил рекламную привлекательность олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой для зарубежного рынка.

«Не думаю, что цена на сотрудничество с российскими топ-фигуристами сильно подскочила даже в последние два года. Может быть, только в каких-то единичных случаях.

Мы для одного проекта считали реальных российских суперзвезд, которых знают во всем мире. Пришли к выводу, что это Александр Овечкин, Мария Шарапова (но они продукт американской системы маркетинга и спортивного бизнеса) и Хабиб Нурмагомедов из ММА. Все.

Алина Загитова? Нет, конечно. Думаю, она настолько популярной и не станет.

Почему? Ну, есть крутые хоккеисты – например, Малкин. Но его привлекательность для рекламы сегментирована по странам и регионам. Северная Америка, Россия, период чемпионатов мира. Все. В Китае и вообще в Азии на него, например, не отреагируют.

Поэтому и Загитова с точки зрения глобальной узнаваемости, вероятно, будет только в конце десятки российских спортсменов», – сказал Митьков.

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