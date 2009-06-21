Спортивный агент Митьков: «Загитова не станет такой популярной, как Овечкин, Шарапова и Хабиб»

Спортивный агент Андрей Митьков оценил рекламную привлекательность олимпийской чемпионки по фигурному катанию для зарубежного рынка.

«Не думаю, что цена на сотрудничество с российскими топ-фигуристами сильно подскочила даже в последние два года. Может быть, только в каких-то единичных случаях.

Мы для одного проекта считали реальных российских суперзвезд, которых знают во всем мире. Пришли к выводу, что это , Мария Шарапова (но они продукт американской системы маркетинга и спортивного бизнеса) и из ММА. Все.

Алина Загитова? Нет, конечно. Думаю, она настолько популярной и не станет.

Почему? Ну, есть крутые хоккеисты – например, Малкин. Но его привлекательность для рекламы сегментирована по странам и регионам. Северная Америка, Россия, период чемпионатов мира. Все. В Китае и вообще в Азии на него, например, не отреагируют.

Поэтому и Загитова с точки зрения глобальной узнаваемости, вероятно, будет только в конце десятки российских спортсменов», – сказал Митьков.