Загитова удалила из инстаграма пост о прямой линии с Путиным

Олимпийская чемпионка удалила из инстаграма пост, посвященный визиту на «Прямую линию» с президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее спортсменка выложила в соцсеть фото из студии, где проходила запись прямой линии.

«В студии Прямой линии с Президентом В. В. Путиным. Более 4 часов шло общение населения с Президентом 👍», – подписала снимок фигуристка и продублировала текст по-английски.

Спустя некоторое время пост был удален. Репост фото сделала фан-группа Загитовой.

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