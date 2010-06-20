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Загитова удалила из инстаграма пост о прямой линии с Путиным

Теги сборная России Владимир Путин женское катание Политика Алина Загитова Фигурное катание

Олимпийская чемпионка Алина Загитова удалила из инстаграма пост, посвященный визиту на «Прямую линию» с президентом РФ Владимиром Путиным. 

Ранее спортсменка выложила в соцсеть фото из студии, где проходила запись прямой линии. 

«В студии Прямой линии с Президентом В. В. Путиным. Более 4 часов шло общение населения с Президентом 👍», – подписала снимок фигуристка и продублировала текст по-английски. 

Спустя некоторое время пост был удален. Репост фото сделала фан-группа Загитовой. 

 
 
 
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#Repost @azagitova 🇷🇺 в студии Прямой линии с Президентом В.В. Путиным. Более 4 часов шло общение населения с Президентом 👍. 🇷🇺Today I took part in the live broadcast with the Russian President Vladimir V. Putin. Over 4 hours of questions and answers👍. . . . . #alinazagitova #zagitova #алиназагитова #загитова #teamzagitova #shiseido #shiseidoqueen #madoka #madokakaname #magiarecord #sberbank #сбербанк #олимпийскаячемпионка #olympicchampion #airweave #airweavexzagitova #shiseidoxzagitova #shiseidoginzatokyo #puma

Публикация от Alina Zagitova’s Fanpage 👑☘️ (@teamzagitova)

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