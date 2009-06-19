Галле (ATP). Хачанов играет со Штруффом, Гоффен вышел в 1/4 финала

В среду на турнире в Галле российский №1 Карен Хачанов (3) сыграет с хозяином кортов Яном-Леннардом Штруффом, а действующий чемпион Борна Чорич (4) – с Жоао Соузой (Q).

Сетка турнира здесь.

NOVENTI OPEN

Галле, Германия

17 – 23 июня 2019

ATP 500

Призовой фонд – 2 219 150 евро

Открытые корты, трава

Второй круг

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