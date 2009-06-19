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Галле (ATP). Хачанов играет со Штруффом, Гоффен вышел в 1/4 финала

Теги результаты ATP Noventi Open Теннис

В среду на турнире в Галле российский №1 Карен Хачанов (3) сыграет с хозяином кортов Яном-Леннардом Штруффом, а действующий чемпион Борна Чорич (4) – с Жоао Соузой (Q).

Сетка турнира здесь.

NOVENTI OPEN

Галле, Германия

17 – 23 июня 2019

ATP 500

Призовой фонд – 2 219 150 евро

Открытые корты, трава

Второй круг

Роджер Федерер (Швейцария) Жо-Вильфред Тсонга (Франция)
Дата проведения
20 июня,
Онлайн матча

Ян-Леннард Штруфф (Германия) Карен Хачанов (Россия)
Дата проведения
19 июня, 14.30
Онлайн матча

Стив Джонсон (США) Александр Зверев (Германия)
Дата проведения
20 июня,
Онлайн матча

Давид Гоффен (Бельгия) Раду Албот (Молдова)
4:6|6:4|6:3
Дата проведения
19 июня, 13.00
Онлайн матча

Сергей Стаховский (Украина) Пьер-Уг Эрбер (Франция)
Дата проведения
19 июня, 16.00
Онлайн матча

Борна Чорич (Хорватия) Жоао Соуза (Португалия)
Дата проведения
19 июня, 18.30
Онлайн матча

Ришар Гаске (Франция) Роберто Баутиста-Агут (Испания)
Дата проведения
20 июня,
Онлайн матча

Маттео Берреттини (Италия) Андреас Сеппи (Италия)
Дата проведения
20 июня,
Онлайн матча

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