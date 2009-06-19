Галле (ATP). Хачанов играет со Штруффом, Гоффен вышел в 1/4 финала

В среду на турнире в Галле российский №1 Карен Хачанов (3) сыграет с хозяином кортов Яном-Леннардом Штруффом, а действующий чемпион Борна Чорич (4) – с Жоао Соузой (Q).
Сетка турнира здесь.
NOVENTI OPEN
Галле, Германия
17 – 23 июня 2019
ATP 500
Призовой фонд – 2 219 150 евро
Открытые корты, трава
Второй круг
- Дата проведения
- 20 июня,
- Дата проведения
- 19 июня, 14.30
- Дата проведения
- 20 июня,
- Дата проведения
- 19 июня, 13.00
- Дата проведения
- 19 июня, 16.00
- Дата проведения
- 19 июня, 18.30
- Дата проведения
- 20 июня,
- Дата проведения
- 20 июня,
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