«Спартак» и ПСВ предлагают по 15 млн евро за хавбека «Лейпцига» Бруму

Катио Бальде, агент полузащитника Брумы, прокомментировал информацию об интересе к футболисту со стороны ряда клубов.

«Брума выставлен на трансфер, «РБ Лейпциг» просит 15 миллионов евро.

и ПСВ сделали свои предложения на эту сумму, а «Порту» нужно увеличить предложение (португальцы предлагают 10 млн. – прим. Sports,ru).

Брума хотел бы вернуться в Португалию и играть за , но он открыт для всех предложений, так как больше не хочет играть за «РБ Лейпциг», – сказал Бальде.

В минувшем сезоне Брума провел 27 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 3 результативных паса.

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