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«Спартак» и ПСВ предлагают по 15 млн евро за хавбека «Лейпцига» Бруму

Теги Спартак высшая лига Португалия Порту высшая лига Голландия ПСВ премьер-лига Россия бундеслига Германия возможные трансферы РБ Лейпциг Брума Футбол

Катио Бальде, агент полузащитника «РБ Лейпциг» Брумы, прокомментировал информацию об интересе к футболисту со стороны ряда клубов. 

«Брума выставлен на трансфер, «РБ Лейпциг» просит 15 миллионов евро.

«Спартак» и ПСВ сделали свои предложения на эту сумму, а «Порту» нужно увеличить предложение (португальцы предлагают 10 млн. – прим. Sports,ru).

Брума хотел бы вернуться в Португалию и играть за «Порту», но он открыт для всех предложений, так как больше не хочет играть за «РБ Лейпциг», – сказал Бальде.

В минувшем сезоне Брума провел 27 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 3 результативных паса.

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