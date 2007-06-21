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«Чемпионат»: «Спартак» предложит Бруме зарплату 2 млн евро в год

Теги Спартак премьер-лига Россия бундеслига Германия возможные трансферы РБ Лейпциг Брума Чемпионат.com Футбол

Стали известны некоторые детали возможного перехода полузащитника «РБ Лейпциг» Брумы в «Спартак»

По информации «Чемпионата», московский клуб готов предложить 24-летнему португальцу контракт с зарплатой 2 миллиона евро в год.

Трансферное предложение красно-белых составляет 12 миллионов евро, но за счет бонусов оно может вырасти до 15,5 миллионов.  

Одним из основных препятствий в сделке являются здоровье футболиста. Брума пропустил часть сезона-2013/14 из-за разрыва крестообразной связки.

Если угрозы рецидива травмы не будет выявлено, с большой долей вероятности московский клуб подпишет игрока.

В минувшем сезоне Брума провел в чемпионате Германии 14 матчей и забил один мяч. Ранее сообщалось, что на футболиста также претендуют ПСВ и «Порту».

Подробную статистику игрока можно посмотреть здесь

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