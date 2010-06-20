Медведева и Трусова выступят на Гран-при в Канаде и России, Косторная и Загитова – во Франции и Японии

Стало известно распределение российских фигуристок по этап серии Гран-при сезона-2019/20.
Skate America: Станислава Константинова, Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева.
Skate Canada: Евгения Медведева, Серафима Саханович, Александра Трусова.
Internationaux de France: Алена Косторная, Мария Сотскова, Алина Загитова.
Cup of China: Софья Самодурова, Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева.
Rostelecom Cup: Станислава Константинова, Евгения Медведева, Александра Трусова.
NHK Trophy: Алена Косторная, Софья Самодурова, Алина Загитова.