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Медведева и Трусова выступят на Гран-при в Канаде и России, Косторная и Загитова – во Франции и Японии

Теги сборная России Гран-при Skate America Skate Canada Internationaux de France NHK Trophy женское катание Cup of China Rostelecom Cup Фигурное катание

Стало известно распределение российских фигуристок по этап серии Гран-при сезона-2019/20.

Skate America: Станислава Константинова, Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева.

Skate Canada: Евгения Медведева, Серафима Саханович, Александра Трусова. 

Internationaux de France: Алена Косторная, Мария Сотскова, Алина Загитова. 

Cup of China: Софья Самодурова, Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева. 

Rostelecom Cup: Станислава Константинова, Евгения Медведева, Александра Трусова. 

NHK Trophy: Алена Косторная, Софья Самодурова, Алина Загитова. 

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