Коляда примет участие в Гран-при Канады и Японии, Самарин – Франции и России

Стало известно распределение фигуристов по этапам серии Гран-при сезона-2019/20.
Skate America
18-20 октября
Роман Савосин (Россия), Дмитрий Алиев (Россия), Киган Мессинг (Канада), Цзинь Боян (Китай), Михал Бржезина (Чехия), Ромен Понсар (Франция), Кошира Шимада (Япония), Казуки Томоно (Япония), Чха Чжун Хван (Южная Корея), Джэйсон Браун (США), Нэтан Чен (США).
Skate Canada
25-27 октября
Михаил Коляда (Россия), Андрей Лазукин (Россия), Брендан Керри (Австралия), Николя Надо (Канада), Роман Садовский (Канада), Пол Фентц (Германия), Маттео Риццо (Италия), Юдзуру Ханю (Япония), Кейдзи Танака (Япония), Денис Васильев (Латвия), Камден Пулкинен (США).
Internationaux de France
1-3 ноября
Александр Самарин (Россия), Антон Шулепов (Россия), Сергей Воронов (Россия), Николя Надо (Канада), Кевин Аймо (Франция), Ромен Понсар (Франция), Морис Квителашвили (Грузия), Даниэль Самохин (Израиль), Шома Уно (Япония), Нэтан Чен (США), Тамоки Хиваташи (США).
Cup of China
8-10 ноября
Андрей Лазукин (Россия), Роман Савосин (Россия), Киган Мессинг (Канада), Цзинь Боян (Китай), Хань Янь (Китай), Цао Чжии (Тайвань), Маттео Риццо (Италия), Кейдзи Танака (Япония), Чха Чжун Хван (Южная Корея), Камден Пулкинен (США), Винсент Чжоу (США).
Rostelecom Cup
15-17 ноября
Дмитрий Алиев (Россия), Александр Самарин (Россия), Владимир Литвинцев (Азербайджан), Нам Нгуен (Канада), Михал Бржезина (Чехия), Морис Квителашвили (Грузия), Казуки Томоно (Япония), Шома Уно (Япония), Денис Васильев (Латвия), Алексей Красножон (США), Винсент Чжоу (США).
NHK Trophy
22-24 ноября
Артур Дмитриев (Россия), Михаил Коляда (Россия), Сергей Воронов (Россия), Конрад Орзео (Канада), Роман Садовский (Канада), Кевин Аймо (Франция), Алексей Быченко (Израиль), Юдзуру Ханю (Япония), Сота Ямамото (Япония), Джэйсон Браун (США), Тамоки Хиваташи (США).
Один российский участник этапа Гран-при Rostelecom Cup будет заявлен позднее.
Rostelecom Cup пройдет в ноябре, чемпионат мира – в марте. Календарь международных стартов по фигурному катанию сезона-2019/20