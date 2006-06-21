В Нью-Йорке состоится драфт НБА-2019

В ночь с четверга на пятницу в Нью-Йорке на арене «Барклайс центр» состоится драфт . Церемония начнется в 02:00 по московскому времени.

Главным кандидатом на выбор под 1-м номером считается . 1-й пик драфта принадлежит «Новому Орлеану».

Порядок выбора в 1-м раунде драфта

1 Новый Орлеан

2 Мемфис

3

4 Лейкерс (пик отправлен в Новый Орлеан)

5 Кливленд

6 Финикс

7 Чикаго

8 Атланта

9 Вашингтон

10 Атланта

11 Миннесота

12 Шарлотт

13 Майами

14 Бостон

15 Детройт

16 Орландо

17 Бруклин

18 Индиана

19 Сан-Антонио

20 Бостон

21 Оклахома-Сити

22 Бостон

23 Юта

24 Филадельфия

25 Портленд

26 Кливленд

27 Бруклин

28 Голден Стэйт

29 Торонто

30 Милуоки.