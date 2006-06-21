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    В Нью-Йорке состоится драфт НБА-2019

    Теги Мемфис Нью-Йорк Новый Орлеан НБА драфт НБА Зайон Уильямсон Джа Морэнт Ар Джей Барретт Баскетбол

    В ночь с четверга на пятницу в Нью-Йорке на арене «Барклайс центр» состоится драфт НБА. Церемония начнется в 02:00 по московскому времени.

    Главным кандидатом на выбор под 1-м номером считается Зайон Уильямсон. 1-й пик драфта принадлежит «Новому Орлеану».

    Порядок выбора в 1-м раунде драфта

    1 Новый Орлеан

    2 Мемфис

    3 Нью-Йорк

    4 Лейкерс (пик отправлен в Новый Орлеан)

    5 Кливленд

    6 Финикс

    7 Чикаго

    8 Атланта

    9 Вашингтон

    10 Атланта

    11 Миннесота

    12 Шарлотт

    13 Майами

    14 Бостон

    15 Детройт

    16 Орландо

    17 Бруклин

    18 Индиана

    19 Сан-Антонио

    20 Бостон

    21 Оклахома-Сити

    22 Бостон

    23 Юта

    24 Филадельфия

    25 Портленд

    26 Кливленд

    27 Бруклин

    28 Голден Стэйт

    29 Торонто

    30 Милуоки.

     

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