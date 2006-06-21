В Нью-Йорке состоится драфт НБА-2019

В ночь с четверга на пятницу в Нью-Йорке на арене «Барклайс центр» состоится драфт НБА. Церемония начнется в 02:00 по московскому времени.
Главным кандидатом на выбор под 1-м номером считается Зайон Уильямсон. 1-й пик драфта принадлежит «Новому Орлеану».
Порядок выбора в 1-м раунде драфта
1 Новый Орлеан
2 Мемфис
3 Нью-Йорк
4 Лейкерс (пик отправлен в Новый Орлеан)
5 Кливленд
6 Финикс
7 Чикаго
8 Атланта
9 Вашингтон
10 Атланта
11 Миннесота
12 Шарлотт
13 Майами
14 Бостон
15 Детройт
16 Орландо
17 Бруклин
18 Индиана
19 Сан-Антонио
20 Бостон
21 Оклахома-Сити
22 Бостон
23 Юта
24 Филадельфия
25 Портленд
26 Кливленд
27 Бруклин
28 Голден Стэйт
29 Торонто
30 Милуоки.