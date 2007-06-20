Le Parisien: Паредес может вернуться в «Зенит»

Полузащитник Леандро Паредес может вернуться в Россию.

По информации Le Parisien, агент аргентинца сегодня в Париже обсудил с клубом условия возможного трансфера. Руководство парижан посчитало покупку футболиста неудачной.

Одним из вариантов является возвращение игрока в , причем речь идет не об аренде, а о полноценном переходе.

«ПСЖ» купил Паредеса у в январе за 47 миллионов евро, контракт игрока рассчитан до 2023 года.

Футболист провел за парижан 22 матча и сделал 2 голевых паса. За сезон-2018/19 Паредес стал чемпионом Франции с и России – с «Зенитом».