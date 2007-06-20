🤩Льоренте перешел из «Реала» в «Атлетико», «Краснодар» купил голландца, Виталий Денисов в «Рубине». Трансферный дайджест Sports.ru🔝

1. «Атлетико» купил у «Реала» опорного полузащитника Маркоса Льоренте. Говорят, за 40 миллионов евро.

2. «Краснодар» привез в РПЛ хавбека сборной Голландии Тонни Триндаде де Вильену. «Фейеноорд» получит за яркого игрока с ангольскими корнями 9 миллионов евро.

3. «Спартак» претендует на полузащитника «Лейпцига» Бруму и готов заплатить 15 млн евро, но есть конкуренты – ПСВ и «Порту». А Боккетти может перейти в «Ростов».

4. У «Зенита» есть вариант с возвращением Паредеса. Клуб обсуждает с Маркизио, что делать дальше. Петербуржцы также могут рассмотреть предложение по Барриосу.

5. Виталий Денисов перешел в «Рубин» на правах свободного агента. В «Локомотиве» не осталось Денисовых, а «Тор» еще попылит.

6. «МЮ» выделил 100 млн фунтов на летние трансферы и намерен приобрести Уан-Биссаку за 60 млн.

7. «Реал» хочет подписать Мбаппе через год, а пока «Мадрид» назначил легендарного Рауля главным тренером «Кастильи».

8. Зинченко продлил контракт с «Ман Сити» до 2024 года. «Аякс» – с тренером тен Хагом до 2022-го. Значит, оба никуда не уйдут!

9. Жара в Италии. «Торино» вернул защитника Бонифаци за 11 миллионов евро из СПАЛ после продажи его туда вчера за 10 млн.

10. Еще одна интересная сделка. «Барселона» подписала контракт с сыном агента Френки де Йонга.

11. «Милан» интересуется Себальосом, Мариано и Эдегором, но норвежец уже прилетел в Германию для подписания контракта с «Байером».

12. 35-летний вратарь «Эйбара» Риесго перейдет в «Ман Сити» и будет получать вдвое больше. Пеп подтягивает своих?

13. Еще немного новостей: «Ювентус» продал хавбека Орсолини в «Болонью» за 15 млн евро и предложил Рабьо зарплату 7 млн евро в год, но игрок хочет 10 млн; Кудряшов, Адебайор и Ташчи покинули «Истанбул»; Срна вернулся в «Шахтер» и вошел в тренерский штаб.