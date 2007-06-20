Три игрока сборной Никарагуа сняли проституток после 0:4 от Коста-Рики на Кубке КОНКАКАФ

Три футболиста сборной Никарагуа исключены из состава команды и отстранены от участия в Кубке КОНКАКАФ за нарушение дисциплины.

В первом матче на турнире Никарагуа уступила Коста-Рике (0:4).

Через несколько часов после этой игры футболисты Марлон Лопес Морено, Карлос Монтенегро и Карлос Чаваррия привели проституток в отель, где проживает сборная.

«Служба безопасности отеля разбудила меня в час ночи и показала видео, где игроки возвращаются в свои номера.

Мне сказали, что это Чаваррия, Монтенегро и Лопес. Первым двум я сразу же сказал, чтобы они собрали свои вещи – они исключены.

Затем сотрудники отвели меня в другую комнату. Там был Лопес и девушка, которая выходила из душа. Было два часа ночи.

Я сказал ему доделать все свои дела, а затем собираться и уезжать домой», – сказал главный тренер сборной Анри Дуарте.

Сборная Никарагуа продолжит выступать на Кубке КОНКАКАФ с 20 игроками.