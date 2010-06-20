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Загитова рассказала, какой вопрос задала бы Путину

Теги сборная России Владимир Путин видео женское катание Политика Алина Загитова Фигурное катание

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала, какой вопрос она бы задала президенту России Владимиру Путину.

Сегодня Путин отвечает на вопросы граждан во время «Прямой линии». Загитова стала гостьей студии и до начала программы рассказала о том, какой вопрос ее волнует.

«Я бы хотела со всеми поздороваться: здравствуйте. Мне очень приятно находиться тут.

Я бы хотела задать Владимиру Владимировичу вопрос, касающийся спорта: возможно ли такое, что у нас в России будут крупные международные соревнования – чемпионат мира по фигурному катанию?» – сказала Загитова.

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