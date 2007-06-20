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«Краснодар» подписал хавбека «Фейеноорда» де Вильену

Теги высшая лига Голландия сборная Голландии по футболу Фейеноорд премьер-лига Россия трансферы Краснодар Тонни Триндаде де Вильена Футбол

Полузащитник «Фейеноорда» Тонни Триндаде де Вильена перешел в «Краснодар».

«Быки» объявили о подписании долгосрочного контракта с 24-летним хавбеком, предположительно, на пять лет. 

Сумма трансфера, как сообщалось ранее, составила около 9 миллионов евро.

Де Вильена выступал за «Фейеноорд» с 2012 года. В прошедшем сезоне чемпионата Голландии игрок провел 33 матча, забил 6 голов и сделал 8 результативных передач. Также в его активе 15 игр за сборную Голландии.

Подробную статистику игрока можно посмотреть здесь.

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