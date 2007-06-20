«Краснодар» подписал хавбека «Фейеноорда» де Вильену

Полузащитник «Фейеноорда» Тонни Триндаде де Вильена перешел в .

«Быки» объявили о подписании долгосрочного контракта с 24-летним хавбеком, предположительно, на пять лет.

Сумма трансфера, как сообщалось ранее, составила около 9 миллионов евро.

Де Вильена выступал за с 2012 года. В прошедшем сезоне чемпионата Голландии игрок провел 33 матча, забил 6 голов и сделал 8 результативных передач. Также в его активе 15 игр за сборную Голландии.

Подробную статистику игрока можно посмотреть здесь.