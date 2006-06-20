Лионель Месси: «Будет безумием, если Аргентина не выйдет из группы»

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси после ничьей с Парагваем (1:1) оценил шансы команды на выход в плей-офф Кубка Америки.

«Вижу, что команда уверена, что мы выиграем в следующем матче. Мы должны работать на команду и прибавлять.

Честно говоря, немного обидно, что не удалось одержать победу, чтобы обеспечить себе выход в следующий раунд.

Мы понимали, что будет тяжело. Мы по-прежнему ищем лучший наш состав, лучшую игру, хотим расти.

В первые минуты матча мы хорошо контролировали мяч. После гола соперника мы немного посыпались, но во втором тайме отдали все силы и заработали ничью.

Команда недовольна сложившейся ситуацией, так как мы не смогли победить, мы понимали, что сегодняшняя игра для нас ключевая. Знаем, что теперь должны побеждать в следующем матче.

Это будет матч нашей жизни. Будет безумием, если мы не сможем выйти из группы, когда, по сути, из каждой группы выходят по три команды. Не сомневаюсь, что у нас это получится», – заявил Месси.

После двух туров Аргентина идет на последнем месте в группе Кубка Америки.