Леонид Федун: «Аленичева не было в моем списке приоритетов. Я склонялся к Бердыеву и Гончаренко»

Владелец «Спартака» Леонид Федун рассказал о приглашении на пост главного тренера Дмитрия Аленичева в 2015 году.

«Аленичев — суперигрок. Но помните, когда меня достали, я сказал: «Передаю полномочия профессионалам». Вот они мне притащили Аленичева. Я им потом говорю: вы кого притащили? А они мне: «Ну, ты же нас с собой не взял, надо было, чтобы он сидел на скамейке, а мы ему подсказывали».

Я тогда склонялся к Бердыеву, но и Гончаренко был. Аленичева вообще не было в моем списке приоритетов. Но мне сказали, что за него подписываются, отвечают, они все сделают. Вот, профессионалы все сделали, а потом профессионалы исчезли. Так и получилось — либо ты сам отвечаешь, либо нет», — сказал Федун.

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