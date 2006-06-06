Бердыев ушел из «Рубина», Дацюк в «Автомобилисте», Роналду вывел Португалию в финал Лиги наций, травма Неймара, «Торонто» повел в серии с «Голден Стэйт» и другие новости утра

1. Хет-трик Роналду вывел Португалию в финал Лиги наций. Швейцария сыграет за 3-е место. У великого португальца 53-й хет-трик в карьере. Кстати, не обошлось без чудес с VAR.

Соперник португальцев в финале Лиги наций определится в матче Голландия – Англия. Эксперты считают англичан главными фаворитами на победу в турнире (2.80), и команда Саутгейта в полном порядке: одержано 5 побед подряд. Отметим, что британцы играют очень результативно, забивая минимум 2 мяча в 5 последних матчах. Выйдет ли Англия в финал Лиги наций? 1000 рублей на ставку без условий – ваш шанс заработать без риска.

2. Бердыев ушел с поста главного тренера «Рубина», но это не точно: клуб подтвердил отставку, а власти Татарстана – нет, сам тренер отказался от комментариев. Шаронов может принять команду.

3. Дацюк подписал контракт с «Автомобилистом» на 1 год и заработает не менее 100 млн рублей.

4. В финале плей-офф НБА «Торонто» обыграл «Голден Стэйт» и вышел вперед в серии (2-1).

5. У Неймара очередная проблема. Форвард сборной Бразилии получил травму голеностопа и может пропустить Кубок Америки.

6. Трансферы. «Бавария» объявила об уходе Хамеса. Буффон покинул «ПСЖ». «Реал» вот-вот подпишет Азара. «Челси» требует у «Ювентуса» 5,3 млн фунтов за Сарри.

7. ЦСКА разгромил «Химки» в первом матче финала Единой лиги ВТБ.

8. РПЛ. Медицинская служба «Спартака» признана лучшей. А вот болельщики лучшие у «Краснодара», фанаты «Спартака» – 14-е.

9. Bloomberg сообщил, что дело об обвинении Роналду в изнасиловании закрыто, но Spiegel утверждает, что оно передано в федеральный суд.

10. Цифра дня. ВТБ погасит долги «Динамо» в размере 5 млрд рублей за 8 лет.

11. Инфантино переизбран на пост президента ФИФА до 2023 года, он был единственным кандидатом.

12. КХЛ. СКА подписал 3-летний контракт с Кагарлицким и заберет Лехтерю из «Филадельфии». «Салават Юлаев» обменял Сергиенко и права на Сергея Бойкова в московское «Динамо». Сушинский и Хацей могут покинуть «Авангард».

13. Ролан Гаррос. Четвертьфиналы Хачанов – Тим, Джокович – Зверев, Халеп – Анисимова и Киз – Барти из-за дождя перенесены на четверг.

14. Фигурное катание. Трусова, Косторная и Щербакова сфотографировались с игроками сборной России по футболу. Коляда выступит в шоу The Ice в Японии.

15. Женская сборная России по волейболу потерпела 7-е поражение в Лиге наций, уступив Сербии.

16. Российские легкоатлеты не выступят на Универсиаде-2019 в Неаполе из-за отстранения ВФЛА.

Цитаты дня:

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