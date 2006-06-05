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«Рубин» подтвердил уход Бердыева с поста главного тренера

Теги Рубин Курбан Бердыев премьер-лига Россия отставки Футбол

«Рубин» официально объявил об уходе Курбана Бердыева с поста главного тренера команды.

«5 июня по итогам встречи с руководством клуба главный тренер Курбан Бердыев принял решение покинуть «Рубин», – говорится в заявлении на официальном сайте казанцев.

Бердыев после возвращения в «Рубин» отработал в команде два года. Минувший сезон команда завершила на 11-м месте в турнирной таблице РПЛ.

Также 66-летний специалист тренировал «Рубин» с августа 2001 года по декабрь 2013-го. Под его руководством команда дважды выигрывала чемпионат России, один раз – Кубок страны и дважды – Суперкубок.

Бердыев уходит. Теперь «Рубин» точно закончился

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