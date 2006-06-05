Йович перешел в «Реал», бой Хабиба с Порье 7 сентября, Семак рванул в политику и другие новости утра

1. «Реал» объявил о переходе форварда «Айнтрахта» Луки Йовича. Контракт подписан на 6 лет. Почитайте, как он отказал Венгеру и спал в машине.

Сегодня матчем Португалия – Швейцария стартует финальный турнир Лиги наций. Португальцы, по мнению экспертов, вторые претенденты на победу в турнире после англичан. Отметим, что вызов в сборную получил Криштиану Роналду. Сможет ли он принести победу команде, которая не выигрывала 4 матча подряд? Не нужно гадать, получите 1000 рублей на ставку бесплатно и сделайте свой выбор.

2. Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов проведет бой против временного обладателя титула Дастина Порье 7 сентября в Абу-Даби на UFC 242. Кроме того, Хабиб подписал новый контракт с UFC на несколько боев и, по словам своего менеджера, стал самым высокооплачиваемым бойцом промоушена.

3. Роджер Федерер вышел в 1/2 финала «Ролан Гаррос» впервые с 2012 года и в 39-й раз сыграет с Рафой Надалем. В женских четвертьфиналах прошлогодняя финалистка Слоун Стивенс проиграла Йоханне Конте, а 19-летняя Маркета Вондроушова победила Петру Мартич в матче дебютанток этой стадии «Шлемов».

4. Гол Лео Месси «Ливерпулю» со штрафного – лучший по версии болельщиков в Лиге чемпионов-2018/19. А здесь можно посмотреть голы, которые выбрала комиссия УЕФА, и проголосовать за свой вариант.

5. «Краснодар» больше всех в РПЛ потратил на молодежный футбол в 2018 году – 758,6 млн рублей.

6. Хулен Лопетеги возглавил «Севилью», а Маурицио Сарри договорился с «Ювентусом» о контракте с зарплатой 6-7 млн евро в год (впрочем, информация пока неофициальная).

7. Журналист Japan Times предположил, что японский фигурист Шома Уно продолжит карьеру в России. Возможно, он будет работать с Тутберидзе.

8. В 1/8 финала молодежного ЧМ Франция уступила США, а сборная Мали в серии послематчевых пенальти выбила Аргентину.

9. Серена Уильямс стала первой спортсменкой в списке богатейших женщин США Forbes.

10. Бывший защитник ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич стал главным тренером «Торпедо».

11. Женская сборная России проиграла Бельгии в матче третьей недели Лиги наций (0-3). У россиянок шесть поражений в семи матчах.

12. Юридическое бюро отказалось работать с девушкой, обвинившей Неймара в изнасиловании, потому что она призналась, что секс был по согласию.

13. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак развелся (или нет) и сделал жене повторное предложение, а также вошел в предвыборный штаб врио губернатора Петербурга Александра Беглова.

14. Портал Goal.com назвал переход Александра Головина в «Монако» самым провальным трансфером года в Европе.

Цитаты дня.

Сарри о работе в «Юве» после «Наполи»: «Нужно ли хранить верность жене, с которой ты развелся?»

Давыдов о канадских площадках на ЧМ: «Большая ошибка. Маленький лед дает лишние преимущества «дуборезам».

Федун о расширении РПЛ: «Нет, нет, нет. Это экономическая глупость».

Диего Марадона: «Если «МЮ» нужен главный тренер – я готов».