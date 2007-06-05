Российские легкоатлеты не выступят на Универсиаде-2019 в Неаполе из-за отстранения ВФЛА

Российские легкоатлеты не выступят на летней Универсиаде-2019 в Неаполе из-за отсутствия статуса соответствия у Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Членство ВФЛА в Международной ассоциации легкоатлетических федерации (IAAF) было приостановлено в ноябре 2015 года, после дисквалификация неоднократно продлевалась.

«К сожалению, из-за статуса Всероссийской федерации легкой атлетики россияне не могут выступать под своим флагом, а выступление в нейтральном статусе на Универсиаде не предусмотрено», – сообщил президент Российского студенческого спортивного союза Сергей Сейранов.

Универсиада пройдет с 3 по 14 июля.

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