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Дело об обвинении Роналду в изнасиловании закрыто

Теги Криштиану Роналду Ювентус серия А Италия происшествия Футбол

Закрыто дело по обвинению нападающего «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду в изнасиловании.

В прошлом месяце в суд Лас-Вегаса (штат Невада, США) поступило уведомление о добровольном прекращении разбирательства.

При этом не уточняется, достигла ли сторона обвинения договоренности с 34-летним футболистом.

Осенью прошлого года американская модель Кэтрин Майорга заявила, что Роналду изнасиловал ее в Лас-Вегасе в июне 2009-го.

В 2010 году Майорга подписала соглашение о неразглашении с юристами игрока, за молчание она получила 375 тысяч долларов.

В 2018-м Майорга подробно рассказала обо всем, в сентябре полиция возобновила дело.

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