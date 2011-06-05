Дело об обвинении Роналду в изнасиловании закрыто

Закрыто дело по обвинению нападающего и сборной Португалии Криштиану Роналду в изнасиловании.

В прошлом месяце в суд Лас-Вегаса (штат Невада, США) поступило уведомление о добровольном прекращении разбирательства.

При этом не уточняется, достигла ли сторона обвинения договоренности с 34-летним футболистом.

Осенью прошлого года американская модель Кэтрин Майорга заявила, что Роналду изнасиловал ее в Лас-Вегасе в июне 2009-го.

В 2010 году Майорга подписала соглашение о неразглашении с юристами игрока, за молчание она получила 375 тысяч долларов.

В 2018-м Майорга подробно рассказала обо всем, в сентябре полиция возобновила дело.

Роналду обвиняют в изнасиловании, полиция возобновила расследование. Все очень серьезно

«Я вошел в нее сзади. Это было грубо». Извините, но в деле Роналду новые подробности