Дело об обвинении Роналду в изнасиловании закрыто

Закрыто дело по обвинению нападающего «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду в изнасиловании.
В прошлом месяце в суд Лас-Вегаса (штат Невада, США) поступило уведомление о добровольном прекращении разбирательства.
При этом не уточняется, достигла ли сторона обвинения договоренности с 34-летним футболистом.
Осенью прошлого года американская модель Кэтрин Майорга заявила, что Роналду изнасиловал ее в Лас-Вегасе в июне 2009-го.
В 2010 году Майорга подписала соглашение о неразглашении с юристами игрока, за молчание она получила 375 тысяч долларов.
В 2018-м Майорга подробно рассказала обо всем, в сентябре полиция возобновила дело.
Роналду обвиняют в изнасиловании, полиция возобновила расследование. Все очень серьезно
«Я вошел в нее сзади. Это было грубо». Извините, но в деле Роналду новые подробности