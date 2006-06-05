Дацюк подписал контракт с «Автомобилистом» на 1 год

Форвард Павел Дацюк подписал контракт с «Автомобилистом».
Соглашение 40-летнего игрока с клубом из Екатеринбурга рассчитано на 1 год.
В последние три сезона Дацюк выступал за СКА, в составе которого выиграл Кубок Гагарина в 2017 году.
В минувшем сезоне провел в регулярном чемпионате КХЛ 54 матча и набрал 42 (12+30) очка. В плей-офф на счету игрока 7 (1+6) баллов в 8 матчах.
Напомним, что Дацюк является уроженцем Екатеринбурга и не раз заявлял, что хотел бы завершить карьеру в родном городе.
⚡С возвращением домой, Павел!— ХК «Автомобилист» (@IHCAvtomobilist) June 5, 2019
Наш клуб с гордостью сообщает, что за “Автомобилист” будет выступать один из самых титулованных хоккеистов России, легендарный воспитанник екатеринбургского хоккея Павел Дацюк, во всем хоккейном мире известный как Волшебник! pic.twitter.com/9n8ROL9JMO
Любимый Екатеринбург! pic.twitter.com/9XlhZi1Fgf— Pavel Datsyuk (@Datsyuk13) June 5, 2019