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Дацюк подписал контракт с «Автомобилистом» на 1 год

Теги СКА Автомобилист переходы Павел Дацюк КХЛ Хоккей

Форвард Павел Дацюк подписал контракт с «Автомобилистом».

Соглашение 40-летнего игрока с клубом из Екатеринбурга рассчитано на 1 год. 

В последние три сезона Дацюк выступал за СКА, в составе которого выиграл Кубок Гагарина в 2017 году. 

В минувшем сезоне провел в регулярном чемпионате КХЛ 54 матча и набрал 42 (12+30) очка. В плей-офф на счету игрока 7 (1+6) баллов в 8 матчах.

Напомним, что Дацюк является уроженцем Екатеринбурга и не раз заявлял, что хотел бы завершить карьеру в родном городе. 

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