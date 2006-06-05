Дацюк подписал контракт с «Автомобилистом» на 1 год

Форвард Павел Дацюк подписал контракт с .

Соглашение 40-летнего игрока с клубом из Екатеринбурга рассчитано на 1 год.

В последние три сезона Дацюк выступал за СКА, в составе которого выиграл Кубок Гагарина в 2017 году.

В минувшем сезоне провел в регулярном чемпионате КХЛ 54 матча и набрал 42 (12+30) очка. В плей-офф на счету игрока 7 (1+6) баллов в 8 матчах.

Напомним, что Дацюк является уроженцем Екатеринбурга и не раз заявлял, что хотел бы завершить карьеру в родном городе.