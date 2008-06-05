Роналду сделал 53-й хет-трик в карьере, 7-й – за сборную

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду забил три гола в полуфинале Лиги наций против Швейцарии (3:1).

Роналду сделал 53-й хет-трик в карьере, седьмой – в составе португальской сборной.

34-летний форвард забил три мяча впервые после матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Атлетико» (3:0), прошедшего в марте.

За национальную команду Роналду не забивал три гола после игры с Испанией (3:3) на .

Это 88-й мяч Роналду в 157 играх за национальную команду. Среди бомбардиров сборных он уступает лишь иранцу Али Даеи (109 голов).