Реклама 18+
Реклама 18+

«Бавария» объявила об уходе Хамеса

Теги Бавария бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига трансферы Хамес Родригес Футбол

Полузащитник Хамес Родригес покидает «Баварию», в которой отыграл два сезона.

Летом 2017 года мюнхенский клуб арендовал колумбийца у «Реала» с возможностью выкупа по завершении прошедшего сезона.

27-летний хавбек попросил руководство «Баварии» не активировать эту опцию, клуб удовлетворил его просьбу.

Хамес провел за «Баварию» в общей сложности 67 матчей, забил 15 мячей и сделал 20 голевых передач.

Теперь он должен вернуться в расположение «Реала», однако ранее сообщалось, что в мадридской команде на него не рассчитывают.

Игра от Sports.ru: Сможете пробежать марафон быстрее девушки из финала ЛЧ?

Реклама 18+

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья
Реклама 18+
Войти как пользователь:

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться

Быстрая регистрация на Sports.ru

Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

Восстановление пароля

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться