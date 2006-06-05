«Бавария» объявила об уходе Хамеса

Полузащитник Хамес Родригес покидает «Баварию», в которой отыграл два сезона.

Летом 2017 года мюнхенский клуб арендовал колумбийца у «Реала» с возможностью выкупа по завершении прошедшего сезона.

27-летний хавбек попросил руководство «Баварии» не активировать эту опцию, клуб удовлетворил его просьбу.

Хамес провел за «Баварию» в общей сложности 67 матчей, забил 15 мячей и сделал 20 голевых передач.

Теперь он должен вернуться в расположение «Реала», однако ранее сообщалось, что в мадридской команде на него не рассчитывают.