Лига наций (жен). Россия потерпела 7-е поражение на турнире, уступив Сербии, другие матчи

Сегодня женская сборная России проиграла команде Сербии в матче третьей недели Лиги наций (1-3).
Лига наций
Женщины
3-я неделя
Кортрейк, Бельгия
Россия – Сербия – 1-3 (25:20, 18:25, 11:25, 22:25)
Россия: Парубец (17), Ефимова (12), Курило (12), Халецкая (4), Лазаренко (3), Романова (2), Котикова (2).
Бельгия – Польша – 21.15
Бангкок, Таиланд
Болгария – Турция – 0-3 (14:25, 9:25, 23:25)
Таиланд – Доминиканская Республика – 2-3 (29:31, 25:13, 28:30, 25:20, 14:16)
Гонконг, Китай
Италия – Япония – 3-0 (25:21, 25:16, 25:22)
Голландия – Китай – 0-3 (16:25, 19:25, 19:25)
Линкольн, США
Южная Корея – Бразилия – 0.30 (6 июня)
США – Германия – 3.30 (6 июня)
Турнирное положение: Турция – 7 побед – 1 поражение (21 очко), Италия – 7-1 (21), США – 6-1 (18), Китай – 6-2 (18), Польша – 5-2 (15), Сербия – 5-3 (15), Бразилия – 4-3 (13), Япония – 4-4 (12), Бельгия – 4-3 (11), Доминиканская Республика – 4-4 (10), Таиланд – 3-5 (10), Голландия – 2-6 (7), Германия – 2-5 (5), Южная Корея – 1-6 (3), Россия – 1-7 (3), Болгария – 0-8 (1).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.