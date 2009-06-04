Ролан Гаррос. 1/4 финала. Стивенс играет с Контой, Мартич поборется с Вондроушовой

В четвертьфинале «Ролан Гаррос» прошлогодняя финалистка Слоун Стивенс играет с Йоханной Контой, а дебютантки этой стадии «Шлемов» Петра Мартич и Маркета Вондроушова встретятся друг с другом.
Сетка турнира здесь.
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Ролан Гаррос
Париж, Франция
26 мая – 9 июня 2019
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 42 661 000 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертьфинал
- Дата проведения
- 4 июня, 15.11
- Дата проведения
- 4 июня, 17.00