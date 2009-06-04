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Ролан Гаррос. 1/4 финала. Стивенс играет с Контой, Мартич поборется с Вондроушовой

Теги Ролан Гаррос результаты WTA Теннис

В четвертьфинале «Ролан Гаррос» прошлогодняя финалистка Слоун Стивенс играет с Йоханной Контой, а дебютантки этой стадии «Шлемов» Петра Мартич и Маркета Вондроушова встретятся друг с другом.

Сетка турнира здесь.

К сожалению, новые виджеты со статистикой пока не работают в приложениях Sports.ru.

Ролан Гаррос

Париж, Франция

26 мая – 9 июня 2019

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 42 661 000 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Йоханна Конта (Великобритания) Слоун Стивенс (США)
4:1
Дата проведения
4 июня, 15.11
Онлайн матча

Маркета Вондроушова (Чехия) Петра Мартич (Хорватия)
Дата проведения
4 июня, 17.00
Онлайн матча

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