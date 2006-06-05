«Р-Спорт»: Дацюк заработает в «Автомобилисте» не менее 100 млн рублей за год

Стада известна зарплата нападающего Павла Дацюка в .

Дацюк за сезон заработает не менее 100 миллионов рублей.

Кроме того, еще 20 миллионов будут выплачены в качестве бонусов, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией

Ранее клуб объявил о подписании однолетнего соглашения с 40-летним форвардом.

Последние три сезона хоккеист выступал за , в составе которого выиграл Кубок Гагарина в 2017 году.

В минувшем сезоне он провел 54 матча в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 42 (12+30) очка. В плей-офф на счету игрока 7 (1+6) баллов в 8 играх.

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