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«Р-Спорт»: Дацюк заработает в «Автомобилисте» не менее 100 млн рублей за год

Теги СКА Автомобилист Павел Дацюк Р-Спорт деньги Хоккей

Стада известна зарплата нападающего Павла Дацюка в «Автомобилисте».

Дацюк за сезон заработает не менее 100 миллионов рублей.

Кроме того, еще 20 миллионов будут выплачены в качестве бонусов, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией

Ранее клуб объявил о подписании однолетнего соглашения с 40-летним форвардом.

Последние три сезона хоккеист выступал за СКА, в составе которого выиграл Кубок Гагарина в 2017 году. 

В минувшем сезоне он провел 54 матча в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 42 (12+30) очка. В плей-офф на счету игрока 7 (1+6) баллов в 8 играх.

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