Ролан Гаррос. 1/4 финала. Федерер сыграет с Вавринкой, Надаль – с Нисикори

Во вторник в четвертьфинале «Ролан Гаррос» встретятся чемпион-2009 Роджер Федерер и чемпион-2015 Стэн Вавринка (15:00 по Москве).

11-кратный чемпион Рафаэль Надаль сыграет с Кеи Нисикори вторым запуском после женского матча.

Сетка турнира здесь.

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Ролан Гаррос



Париж, Франция



26 мая – 9 июня 2019

Турнир «Большого шлема»



Призовой фонд – 42 661 000 евро



Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал