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Ролан Гаррос. 1/4 финала. Федерер сыграет с Вавринкой, Надаль – с Нисикори

Теги Ролан Гаррос результаты ATP Теннис

Во вторник в четвертьфинале «Ролан Гаррос» встретятся чемпион-2009 Роджер Федерер и чемпион-2015 Стэн Вавринка (15:00 по Москве).

11-кратный чемпион Рафаэль Надаль сыграет с Кеи Нисикори вторым запуском после женского матча. 

Сетка турнира здесь.

К сожалению, новые виджеты со статисткой пока не работают в приложениях Sports.ru.

Ролан Гаррос

Париж, Франция

26 мая – 9 июня 2019

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 42 661 000 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Стэн Вавринка (Швейцария) Роджер Федерер (Швейцария)
Дата проведения
4 июня, 15.00
Онлайн матча

Кеи Нисикори (Япония) Рафаэль Надаль (Испания)
Дата проведения
4 июня, 16.30
Онлайн матча

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