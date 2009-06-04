Ролан Гаррос. 1/4 финала. Федерер сыграет с Вавринкой, Надаль – с Нисикори

Во вторник в четвертьфинале «Ролан Гаррос» встретятся чемпион-2009 Роджер Федерер и чемпион-2015 Стэн Вавринка (15:00 по Москве).
11-кратный чемпион Рафаэль Надаль сыграет с Кеи Нисикори вторым запуском после женского матча.
Сетка турнира здесь.
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Ролан Гаррос
Париж, Франция
26 мая – 9 июня 2019
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 42 661 000 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертьфинал
- Дата проведения
- 4 июня, 15.00
- Дата проведения
- 4 июня, 16.30