Реклама 18+
Реклама 18+

Буффон покинул «ПСЖ»

Теги ПСЖ Ювентус Джанлуиджи Буффон лига 1 Франция трансферы Футбол

Вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Буффон покидает клуб. 

«Джентльмен на поле и за его пределами, необыкновенный партнер по команде.

Желаем всего наилучшего в будущем! Прощай и спасибо за все», – сообщает официальный твиттер «ПСЖ».

Парижане сообщили, что клуб и игрок совместно приняли решение не продлевать сотрудничество.

41-летний голкипер перешел во французский клуб в 2018 году на правах свободного агента из «Ювентуса».

Контракт футболиста с парижанами был подписан по схеме «1+1». Сообщалось, что «ПСЖ» предлагал Буффону новое соглашение.

В лиге 1 итальянец провел 17 матчей и по итогам сезона стал вместе с клубом чемпионом Франции. 

Буффон – снова топ-вратарь. Переход в «ПСЖ» – идеальное решение

Игра от Sports.ru: Сможете пробежать марафон быстрее девушки из финала ЛЧ?

Реклама 18+

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья
Реклама 18+
Войти как пользователь:

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться

Быстрая регистрация на Sports.ru

Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

Восстановление пароля

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться