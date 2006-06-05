Буффон покинул «ПСЖ»

Вратарь Джанлуиджи Буффон покидает клуб.

«Джентльмен на поле и за его пределами, необыкновенный партнер по команде.

Желаем всего наилучшего в будущем! Прощай и спасибо за все», – сообщает официальный твиттер .

Парижане сообщили, что клуб и игрок совместно приняли решение не продлевать сотрудничество.

41-летний голкипер перешел во французский клуб в 2018 году на правах свободного агента из «Ювентуса».

Контракт футболиста с парижанами был подписан по схеме «1+1». Сообщалось, что «ПСЖ» предлагал Буффону новое соглашение.

В лиге 1 итальянец провел 17 матчей и по итогам сезона стал вместе с клубом чемпионом Франции.

Буффон – снова топ-вратарь. Переход в «ПСЖ» – идеальное решение