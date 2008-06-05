Брих после VAR отменил пенальти в ворота Швейцарии и назначил в ворота Португалии

Сборная Португалии победила Швейцарию (3:1) в матче 1/2 финала Лиги наций.
Главный арбитр встречи Феликс Брих назначил пенальти в ворота Португалии после изучения момента с помощью системы VAR.
Команды обменялись атаками, во время которых футболисты требовали пенальти.
Судья на 52-й минуте встречи зафиксировал нарушение в штрафной площади сборной Швейцарии со стороны защитника Фабиана Шера на Бернарду Силве и указал на 11-метровую отметку, однако решил удостовериться в своей правоте и воспользовался VAR.
После изучения видеоповтора Брих отменил свое решение и назначил пенальти в ворота Португалии, увидев фол, произошедший в штрафной португальцев в предыдущей атаке. Судья мог решить, что Пепе сыграл рукой или Нелсон Семеду сбил Стивена Цубера.
Защитник «Милана» Рикардо Родригес реализовал пенальти.
На Sports.ru была доступна текстовая трансляция.
⚽️ GOL DE SUIZA. GOL DE RICARDO RODRÍGUEZ DE PENALTI. Minuto 57. Portugal 1-1 Suiza. #NationsLeague pic.twitter.com/BbCdOyTXoR— ChiringuitoChampions (@chirichampions) June 5, 2019