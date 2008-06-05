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Брих после VAR отменил пенальти в ворота Швейцарии и назначил в ворота Португалии

Теги Сборная Португалии по футболу Пепе судьи Сборная Швейцарии по футболу Феликс Брих Стивен Цубер Фабиан Шер видеоповторы Бернарду Силва Нелсон Семеду Лига наций УЕФА Футбол

Сборная Португалии победила Швейцарию (3:1) в матче 1/2 финала Лиги наций.

Главный арбитр встречи Феликс Брих назначил пенальти в ворота Португалии после изучения момента с помощью системы VAR.

Команды обменялись атаками, во время которых футболисты требовали пенальти.

Судья на 52-й минуте встречи зафиксировал нарушение в штрафной площади сборной Швейцарии со стороны защитника Фабиана Шера на Бернарду Силве и указал на 11-метровую отметку, однако решил удостовериться в своей правоте и воспользовался VAR. 

После изучения видеоповтора Брих отменил свое решение и назначил пенальти в ворота Португалии, увидев фол, произошедший в штрафной португальцев в предыдущей атаке. Судья мог решить, что Пепе сыграл рукой или Нелсон Семеду сбил Стивена Цубера. 

Защитник «Милана» Рикардо Родригес реализовал пенальти.

На Sports.ru была доступна текстовая трансляция.

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