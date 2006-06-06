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Неймар покинул стадион на костылях. У него растяжение связок голеностопа

Теги Сборная Бразилии по футболу травмы Неймар товарищеские матчи (сборные) Футбол

Форвард сборной Бразилии Неймар, получивший травму в товарищеском матче с Катаром (2:0), сейчас не в состоянии передвигаться самостоятельно.

Появилось видео, на котором нападающий «ПСЖ» покидает стадион на костылях и садится в автобус национальной команды.

По предварительным данным, у Неймара растяжение связок правого голеностопа. Его участие в Кубке Америки находится под вопросом.

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