Неймар покинул стадион на костылях. У него растяжение связок голеностопа

Форвард сборной Бразилии Неймар, получивший травму в товарищеском матче с Катаром (2:0), сейчас не в состоянии передвигаться самостоятельно.
Появилось видео, на котором нападающий «ПСЖ» покидает стадион на костылях и садится в автобус национальной команды.
По предварительным данным, у Неймара растяжение связок правого голеностопа. Его участие в Кубке Америки находится под вопросом.
🚨¡OJO!🚨 NEYMAR ABANDONA CON MULETAS el estadio tras salir LESIONADO en el partido con BRASIL (📹 IG: leonardobaran) pic.twitter.com/OBRbLBHBAZ— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) 6 июня 2019 г.