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Медицинская служба «Спартака» признана лучшей в РПЛ

Теги Спартак премьер-лига Россия рейтинги РФС Организация РПЛ Михаил Вартапетов Футбол

Медицинская служба «Спартака» выиграла специальный конкурс и названа лучшей в российской премьер-лиге.

Конкурс «Лучшая медицинская служба клубов РПЛ» лига проводила совместно с медицинским комитетом РФС.

Уровень работы медслужб клубов оценивала независимая комиссия под председательством профессора Евгения Ачкасова — заведующего кафедрой спортивной медицины Первого МГМУ им. Сеченова.

В конкурсе оценивались квалификация врачей, научная и антидопинговая деятельность, соответствие требованиям медицинского регламента РФС, ведение медицинской документации, использование современных методов лечения и реабилитации.

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