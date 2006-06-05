Медицинская служба «Спартака» признана лучшей в РПЛ

Медицинская служба выиграла специальный конкурс и названа лучшей в российской премьер-лиге.

Конкурс «Лучшая медицинская служба клубов РПЛ» лига проводила совместно с медицинским комитетом .

Уровень работы медслужб клубов оценивала независимая комиссия под председательством профессора Евгения Ачкасова — заведующего кафедрой спортивной медицины Первого МГМУ им. Сеченова.

В конкурсе оценивались квалификация врачей, научная и антидопинговая деятельность, соответствие требованиям медицинского регламента РФС, ведение медицинской документации, использование современных методов лечения и реабилитации.