РПЛ назвала болельщиков «Краснодара» лучшими в сезоне, фанаты «Спартака» – 14-е

РПЛ выбрала лучших болельщиков премьер-лиги в сезоне-2018/19.

В конкурсе «12-й игрок» победу одержали фанаты .

Победитель определялся исходя из официальной статистики штрафов КДК за правонарушения со стороны болельщиков при подготовке и проведении матчей РПЛ и общего количество болельщиков, присутствовавших на играх.

Болельщики краснодарского клуба заняли первое место в этом рейтинге: за сезон они заработали штрафов на 30 тысяч рублей, а матчи команды посетили 368 403 зрителя.

На втором месте (55 тысяч рублей штрафов, 228 634 зрителя), третий – «Ахмат» (55 тысяч, 156 156 болельщиков).

занял седьмое место, ЦСКА – 13-й, «Спартак», болельщики которого набрали наибольшую сумму штрафов (4 130 000 рублей), расположился на 14-й позиции.