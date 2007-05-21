Наверх
Реклама 18+
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Реклама 18+

    Хави завершил карьеру, Авербух поставит программу Медведевой, трансфер «Краснодара» и другие новости утра

    Теги утренний дайджест Футбол

    1. День сенсаций на ЧМ-2019. Сперва Великобритания отыгралась с 0:3 в матче с Францией и осталась в элитном дивизионе. А потом Италия победила Австрию и впервые с 2007 года осталась в элите. Еще Латвия сняла вратаря при счете 4:4 и проиграла Швеции. Ну и там Канада забила 5 голов Дании.

    Сегодня на ЧМ по хоккею сборная России сыграет со Швецией. Команда Воробьева выиграла 6 матчей подряд, а Никита Кучеров в огне: набрал уже 14 очков. Но Владислава Третьяка беспокоит количество удалений нашей команды, он считает, что Швеция не простит такого.

    Россия одержит 7-ю победу подряд и выиграет группу? Получите 1 000 рублей на ставку и заработайте без риска.

    2. 🏆В Манчестере прошел чемпионский парад «Ман Сити». Лучшим игроком команды в сезоне признали Бернарду Силву.

    3. 😰Хави завершил карьеру, сыграв последний матч за «Аль-Садд» в азиатской Лиге чемпионов.

    4. Новости СИЗО. Кокорин и Мамаев надеются выйти на свободу после апелляции, но прокуратура обжаловала приговор игрокам и настаивает на предварительном сговоре. Кокорин выразил желание отбывать срок на родине, в Белгородской области.

    5. Авербух стал постановщиком короткой программы Медведевой на сезон-2019/20 и пояснил: «Мы будем идти вместе столько, сколько она будет хотеть кататься».

    6. Трансферы. «Краснодар» подписал хавбека «Санта-Клары» Кайо за 3 млн евро и объявил об уходе Каборе и Перейры. «Спартак» купит вратаря «Арсенала» Левашова за миллион евро.

    Гвардиоле нужен Магуайр, и Пеп готов отпустить Сане в «Баварию». В «Барселоне» опасаются, что трансфер де Лигта может сорваться. «Наполи» отказался продать Кулибали в «МЮ» за 110 млн евро. Роналду предлагал «Ювентусу» пригласить Анчелотти или Моуринью.

    7. В плей-офф НБА «Голден Стэйт» выбил всухую «Портленд» и вышел в финал.

    8. Кроос продлил контракт с «Реалом» до 2023 года.

    9. Конор выложил фотографию с Овечкиным и подписал ее на русском языке, причем использовал цитату из Булгакова.

    10. КДК проведет сурдоэкспертизу по делу Мирзова и Ильина. Комитет РФС не отменил красную карточку Бикфалви, игрок пропустит финал Кубка России. Реакция президента «Урала»: «В Европе признали, что VAR – это дерьмо. Многие хотят от него отказаться».

    11. Чемпионат России. «Рубин» и «Анжи» сыграли вничью в заключительном матче 29-го тура. «Анжи» не выигрывает 11 матчей, у «Рубина» за этот же отрезок одна победа.

    12. Волейбол. Мусэрский, Михайлов, Волков и Клюка вошли в расширенный состав сборной России на Лигу наций.

    13. Игрок ФНЛ подозревается в применении допинга, РФС проведет расследование. Есть версия, что попался хавбек «Авангарда» Коробов.

    14. Швейцарские биатлонисты сфотографировались голыми. Готовятся к сезону.

    15. Ники Лауда, трехкратный чемпион «Формулы-1», умер в возрасте 70 лет.

    Цитаты дня:

    Роналду о трофеях: «Чемпион и лучший игрок Англии, Испании и Италии. Нет пределов достижениям, пока жива мечта»

    Никита Гусев : «В «Тампе» сказали, что я игрок АХЛ и меня не хотят видеть»

    Малиньяджи – Лобову: «Я прикончу тебя. А потом нассу в твой беззубый рот»

    Игроки сборной Великобритании после матча ЧМ: «Мы дерьмо и знаем это»

    Реклама 18+

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Реклама 18+
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться