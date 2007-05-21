Хави завершил карьеру, Авербух поставит программу Медведевой, трансфер «Краснодара» и другие новости утра

1. День сенсаций на ЧМ-2019. Сперва Великобритания отыгралась с 0:3 в матче с Францией и осталась в элитном дивизионе. А потом Италия победила Австрию и впервые с 2007 года осталась в элите. Еще Латвия сняла вратаря при счете 4:4 и проиграла Швеции. Ну и там Канада забила 5 голов Дании.

Сегодня на ЧМ по хоккею сборная России сыграет со Швецией. Команда Воробьева выиграла 6 матчей подряд, а Никита Кучеров в огне: набрал уже 14 очков. Но Владислава Третьяка беспокоит количество удалений нашей команды, он считает, что Швеция не простит такого.

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2. 🏆В Манчестере прошел чемпионский парад «Ман Сити». Лучшим игроком команды в сезоне признали Бернарду Силву.

3. 😰Хави завершил карьеру, сыграв последний матч за «Аль-Садд» в азиатской Лиге чемпионов.

4. Новости СИЗО. Кокорин и Мамаев надеются выйти на свободу после апелляции, но прокуратура обжаловала приговор игрокам и настаивает на предварительном сговоре. Кокорин выразил желание отбывать срок на родине, в Белгородской области.

5. Авербух стал постановщиком короткой программы Медведевой на сезон-2019/20 и пояснил: «Мы будем идти вместе столько, сколько она будет хотеть кататься».

6. Трансферы. «Краснодар» подписал хавбека «Санта-Клары» Кайо за 3 млн евро и объявил об уходе Каборе и Перейры. «Спартак» купит вратаря «Арсенала» Левашова за миллион евро.

Гвардиоле нужен Магуайр, и Пеп готов отпустить Сане в «Баварию». В «Барселоне» опасаются, что трансфер де Лигта может сорваться. «Наполи» отказался продать Кулибали в «МЮ» за 110 млн евро. Роналду предлагал «Ювентусу» пригласить Анчелотти или Моуринью.

7. В плей-офф НБА «Голден Стэйт» выбил всухую «Портленд» и вышел в финал.

8. Кроос продлил контракт с «Реалом» до 2023 года.

9. Конор выложил фотографию с Овечкиным и подписал ее на русском языке, причем использовал цитату из Булгакова.

10. КДК проведет сурдоэкспертизу по делу Мирзова и Ильина. Комитет РФС не отменил красную карточку Бикфалви, игрок пропустит финал Кубка России. Реакция президента «Урала»: «В Европе признали, что VAR – это дерьмо. Многие хотят от него отказаться».

11. Чемпионат России. «Рубин» и «Анжи» сыграли вничью в заключительном матче 29-го тура. «Анжи» не выигрывает 11 матчей, у «Рубина» за этот же отрезок одна победа.

12. Волейбол. Мусэрский, Михайлов, Волков и Клюка вошли в расширенный состав сборной России на Лигу наций.

13. Игрок ФНЛ подозревается в применении допинга, РФС проведет расследование. Есть версия, что попался хавбек «Авангарда» Коробов.

14. Швейцарские биатлонисты сфотографировались голыми. Готовятся к сезону.

15. Ники Лауда, трехкратный чемпион «Формулы-1», умер в возрасте 70 лет.

Цитаты дня:

Роналду о трофеях: «Чемпион и лучший игрок Англии, Испании и Италии. Нет пределов достижениям, пока жива мечта»

Никита Гусев : «В «Тампе» сказали, что я игрок АХЛ и меня не хотят видеть»

Малиньяджи – Лобову: «Я прикончу тебя. А потом нассу в твой беззубый рот»

Игроки сборной Великобритании после матча ЧМ: «Мы дерьмо и знаем это»