Никита Гусев : «В «Тампе» сказали, что я игрок АХЛ и меня не хотят видеть»

Нападающий «Вегаса» поделился мнением о причинах обмена из «Тампы».

Хоккеист был выбран «Лайтнинг» в 7-м раунде драфта НХЛ-2012 под общим 202-м номером. В июле 2017 года команда обменяла права на форварда в «Голден Найтс».

– Многие говорили – пусть Гусев едет в НХЛ к .

– С Никитой общаемся очень часто. Не знаю, как вам правильно сказать. Команда хорошая в Тампе. В какой-то момент меня обменяли оттуда, потому что сказали, что я только игрок АХЛ и меня там не хотят видеть. Что я заслуживаю только контракта АХЛ. Наверное, из-за этого меня обменяли. Так что пока я в «Тампу» не рвусь.

– Когда вам это говорили?

– Перед тем, как обменяли в в июне 2017 года. Думаю, это было очевидно.

– А кто это вам сказал, сам Стив Айзерман?

– С Айзерманом, честно, не встречался. Не так важно, кто сказал. Я встречался с представителями клуба. Сказали, так и так, у нас много молодых игроков на двусторонних контрактах, что ты только игрок АХЛ. Было уже все понятно и просто для меня.

– На вас поставили крест в ЦСКА, теперь в «Тампе». После слов об «игроке АХЛ» почувствовали, что ситуация повторяется?

– Нет, спокойно к этому отнесся. Если команда не хочет меня видеть, то это их видение. Сразу было понятно, что я не поехал бы в АХЛ. Поэтому рад, что меня обменяли. Пусть это «бегущая» команда, но это лучше, чем ехать в АХЛ на данный момент, – сказал Гусев.

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