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    Хави проводит последний матч в карьере. Он играет за «Аль-Садд» в азиатской ЛЧ

    Теги Барселона Хави Ла Лига Сборная Испании по футболу высшая лига Катар Аль-Садд Лига чемпионов Азии Персеполис высшая лига Иран Футбол

    Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Хави проводит последний матч в карьере.

    39-летний каталонский хавбек играет за  катарский «Аль-Садд» во встрече азиатской Лиги чемпионов с иранским «Персеполисом».

    Ранее стало известно, что Хави после окончания карьеры игрока возглавит клуб из Катара.

    Хави большую часть карьеры провел в «Барселоне» (767 матчей). С 2000 по 2014 год он выступал за сборную Испании и провел 133 матча.

    С «Барселоной» Хави восемь раз становился чемпионом Испании, трижды выигрывал Кубок страны и шесть раз – Суперкубок. Также он является 4-кратным победителем Лиги чемпионов. Еще по два раза он выиграл Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

    В составе сборной Испании Хави в 2010 году выиграл чемпионат мира, а в 2008-м и 2012-м – чемпионат Европы.

    Персеполис Иран – Аль-Садд Катар 1:0 (второй тайм)
    Дата проведения
    20 мая, 19.30, «Azadi Stadium»
    превью матча онлайн статистика
    Гол:
    1:0 – 16 Тораби.
    ПерсеполисБейранванд, Рабиха, Мосле, Халилзаде, Алишах, Тораби, Камьябиния, Рафиеи, Нуроллахи, Шири, Алипур.
    Аль-СаддАль-Шеб, Аль-Хаджри, Хассан, Педру Мигел, Хухи, Хави, Сальман, Чжон У Ен, Афиф, Бунеджа, Халид.

    Хави будет большим тренером. В этом уверены Месси, Бускетс и Алвес

    Хави учит нас лучше понимать футбол. Каждое его слово – золото

    Хави завершает карьеру. Это было легендарно 😢

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