Хави проводит последний матч в карьере. Он играет за «Аль-Садд» в азиатской ЛЧ

Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Хави проводит последний матч в карьере.
39-летний каталонский хавбек играет за катарский «Аль-Садд» во встрече азиатской Лиги чемпионов с иранским «Персеполисом».
Ранее стало известно, что Хави после окончания карьеры игрока возглавит клуб из Катара.
Хави большую часть карьеры провел в «Барселоне» (767 матчей). С 2000 по 2014 год он выступал за сборную Испании и провел 133 матча.
С «Барселоной» Хави восемь раз становился чемпионом Испании, трижды выигрывал Кубок страны и шесть раз – Суперкубок. Также он является 4-кратным победителем Лиги чемпионов. Еще по два раза он выиграл Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.
В составе сборной Испании Хави в 2010 году выиграл чемпионат мира, а в 2008-м и 2012-м – чемпионат Европы.
نادي #بيرسبوليس الإيراني يكرم الأسطورة #تشافي هيرنانديز قائد الزعيم في مباراته الأخيرة كلاعب ضمن مباراة الفريقين بالجولة السادسة من #دوري_أبطال_آسيا#بيرسبوليس_السد@theAFCCL_ar @qatarairwaysar @PersepolisFC pic.twitter.com/OZzeizMNih— AlSadd S.C | نادي السد (@AlsaddSC) May 20, 2019
- Дата проведения
- 20 мая, 19.30, «Azadi Stadium»
- Гол:
- 1:0 – 16 Тораби.
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Персеполис –
Бейранванд, Рабиха, Мосле, Халилзаде, Алишах, Тораби, Камьябиния, Рафиеи, Нуроллахи, Шири, Алипур.
Хави будет большим тренером. В этом уверены Месси, Бускетс и Алвес
Хави учит нас лучше понимать футбол. Каждое его слово – золото