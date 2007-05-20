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    Игроки сборной Великобритании после матча ЧМ: «Мы дерьмо и знаем это»

    Теги видео чемпионат мира сборная Великобритании Хоккей

    Сборная Великобритании одержала волевую победу над командой Франции (4:3 ОТ) в матче ЧМ-2019.

    Благодаря этой победе команда сохранила место в элитном дивизионе, хотя по ходу второго периода уступала со счетом 0:3.

    После окончания матча британцы скандировали: «Мы дерьмо и знаем это».

    Великобритания сыграла в элитном дивизионе ЧМ впервые за 25 лет. В семи матчах британцы одержали одну победу при разнице шайб 9:41.

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