Игроки сборной Великобритании после матча ЧМ: «Мы дерьмо и знаем это»

Сборная Великобритании одержала волевую победу над командой Франции (4:3 ОТ) в матче ЧМ-2019.
Благодаря этой победе команда сохранила место в элитном дивизионе, хотя по ходу второго периода уступала со счетом 0:3.
После окончания матча британцы скандировали: «Мы дерьмо и знаем это».
Великобритания сыграла в элитном дивизионе ЧМ впервые за 25 лет. В семи матчах британцы одержали одну победу при разнице шайб 9:41.
Pure. Joy. @TeamGBicehockey #IIHFWorlds pic.twitter.com/wBSIfrLxtt— IIHF (@IIHFHockey) May 20, 2019
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