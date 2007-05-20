Игроки сборной Великобритании после матча ЧМ: «Мы дерьмо и знаем это»

Сборная Великобритании одержала волевую победу над командой Франции (4:3 ОТ) в матче ЧМ-2019.

Благодаря этой победе команда сохранила место в элитном дивизионе, хотя по ходу второго периода уступала со счетом 0:3.

После окончания матча британцы скандировали: «Мы дерьмо и знаем это».

Великобритания сыграла в элитном дивизионе ЧМ впервые за 25 лет. В семи матчах британцы одержали одну победу при разнице шайб 9:41.

Расписание чемпионата мира по хоккею 2019 в Словакии

Турнирная таблица чемпионата мира по хоккею 2019 в Словакии