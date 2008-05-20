Кокорин выразил желание отбывать срок на родине, в Белгородской области

Ответственный секретарь ОНК Иван Мельников рассказал, как форвард «Зенита» Александр Кокорин ожидает рассмотрения апелляции на приговор, вынесенный ему и Павлу Мамаеву.
«Кокорин выразил желание отбывать наказание на родине, в Белгородской области.
Мы рассказали о порядке составления соответствующих запросов. Чтобы при определении места заключения учитывались такие факторы, как наличие малолетних детей, пожилых родственников, хронические заболевания.
Когда приговор вступит в законную силу, ребят должны будут этапировать для отбывания наказания в одну из колоний общего режима.
Теоретически возможно, что Александр окажется в одной колонии со своим братом Кириллом. Они могут даже попасть в одну камеру. Такие просьбы, как правило, удовлетворяются», – сказал Мельников.
Кокорин – уроженец города Валуйки Белгородской области. Ранее сообщалось, что Кокорина и Мамаева могут этапировать в Ярославль.
Прокуратура обжаловала приговор Кокорину и Мамаеву и настаивает на предварительном сговоре