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    Кокорин выразил желание отбывать срок на родине, в Белгородской области

    Теги Зенит премьер-лига Россия Александр Кокорин Советский спорт Кокорин и Мамаев Кирилл Кокорин Футбол

    Ответственный секретарь ОНК Иван Мельников рассказал, как форвард «Зенита» Александр Кокорин ожидает рассмотрения апелляции на приговор, вынесенный ему и Павлу Мамаеву.

    «Кокорин выразил желание отбывать наказание на родине, в Белгородской области.

    Мы рассказали о порядке составления соответствующих запросов. Чтобы при определении места заключения учитывались такие факторы, как наличие малолетних детей, пожилых родственников, хронические заболевания.

    Когда приговор вступит в законную силу, ребят должны будут этапировать для отбывания наказания в одну из колоний общего режима.

    Теоретически возможно, что Александр окажется в одной колонии со своим братом Кириллом. Они могут даже попасть в одну камеру. Такие просьбы, как правило, удовлетворяются», – сказал Мельников.

    Кокорин – уроженец города Валуйки Белгородской области. Ранее сообщалось, что Кокорина и Мамаева могут этапировать в Ярославль.

    Прокуратура обжаловала приговор Кокорину и Мамаеву и настаивает на предварительном сговоре

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