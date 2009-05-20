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    «СЭ»: «Спартак» купит вратаря «Арсенала» Левашова за миллион евро

    Теги Спартак премьер-лига Россия возможные трансферы Арсенал Тула Михаил Левашов Спорт-Экспресс Футбол

    «Спартак» до конца мая оформит трансфер голкипера тульского «Арсенала» Михаила Левашова.

    Решение о переходе будет принято после одобрения советом директоров клуба, контракт с футболистом будет рассчитан на пять лет.

    Красно-белые заплатят за 27-летнего вратаря один миллион евро – такая сумма была прописана в его контракте в качестве отступных.

    Судя по всему, Левашов будет конкурировать за место в составе с Александром Селиховым. Александр Максименко, вероятно, уйдет в аренду.

    В прошлом месяце Левашов продлил контракт с «Арсеналом». Ранее сообщалось, что им интересуется «Зенит».

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