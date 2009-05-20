«СЭ»: «Спартак» купит вратаря «Арсенала» Левашова за миллион евро

«Спартак» до конца мая оформит трансфер голкипера тульского «Арсенала» Михаила Левашова.

Решение о переходе будет принято после одобрения советом директоров клуба, контракт с футболистом будет рассчитан на пять лет.

Красно-белые заплатят за 27-летнего вратаря один миллион евро – такая сумма была прописана в его контракте в качестве отступных.

Судя по всему, Левашов будет конкурировать за место в составе с Александром Селиховым. Александр Максименко, вероятно, уйдет в аренду.

В прошлом месяце Левашов продлил контракт с «Арсеналом». Ранее сообщалось, что им интересуется «Зенит».