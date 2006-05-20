КДК не отменил красную карточку Бикфалви. Он пропустит финал Кубка России

Полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви не сможет принять участие в финальном матче Олимп Кубка России против «Локомотива» 22 мая.

КДК РФС не стал отменять красную карточку 31-летнего хавбека, которую ему показал арбитр Сергей Карасев в ответном полуфинальном матче Кубка с «Арсеналом» (2:2).

«Вы знаете, что поступило письмо от «Урала» по отмене красной карточки. КДК обратился в экспертно-судейскую комиссию. Она дала свое заключение: «На 34-й минуте судья имел все основания дать красную карточку за серьезное нарушение правил».

При этом действия не являлись агрессивным поведением. Однако арбитр имел основания показать красную карточку

Мы не имели права отменять красную карточку. При этом мы не стали применять санкции к Бикфалви и ограничились автоматической дисквалификацией на один матч. Соответственно, он пропустит финал Кубка России», – сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Карасев назначил пенальти в ворота «Арсенала» и удалил игрока «Урала» при помощи VAR в 1-м тайме