Умер Ники Лауда

В понедельник в возрасте 70 лет умер трехкратный чемпион «Формулы-1» .

С середины прошлого года у австрийца возникли серьезные проблемы со здоровьем, в результате чего потребовалась пересадка легких. Ники два месяца провел в больнице, а в начале 2019 года снова попал в больницу из-за гриппа. В последние дни австрийская пресса утверждала, что Лауде проводили диализ почек в Швейцарии.

Ники умер в окружении семьи.

«С глубокой печалью сообщаем, что наш любимый Ники тихо скончался в понедельник в окружении семьи. Его уникальные достижения как спортсмена и бизнесмена были и будут незабываемыми, как и его неустанный интерес к действию, его прямолинейность и смелость.

Он был образцом для подражания и ориентиром для всех нас. Вдали от публики он был любящим и заботливым мужем, отцом и дедом, и его будет не хватать», – говорится в заявлении семьи Лауды.